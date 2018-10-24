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ثقافة

العبق التشيكي فى حفل السيمفونى بالأوبرا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
طارق موسى
بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة يواصل أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاته خلال موسمه الستين يقام فى الثامنة مساء السبت ٢٧ أكتوبر حفلا بالمسرح الكبير لدار الأوبرا بعنوان ( العبق التشيكى ) بمشاركة صوليست التشيللو المصري الشاب أيمن الحنبولى وقيادة المايسترو التشيكية ميريام نيمكوفا .

يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات التشيكية والعالمية منها قصيد سيمفوني (نهر الفلتافا) ل بيدر يتش سميتانا ، كونشرتو للتشيللو والأوركسترا السيمفونية السادسة ل انطونين دفورجاك .

يذكر أن اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر وأيضا يشجع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والصوليست والقادة.. شارك الاوركسترا في عددا من المهرجانات الناجحة منها ( مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ، مهرجان موسيقي القرن العشرين ) بالإضافة الي ورش العمل الدولية لقيادة الاوركستراوتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالكثير من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم .
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