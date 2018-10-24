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مرأة

احترس من تناول هذه الخضراوات لاحتوائها على سموم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن بعض الخضراوات تحتوي على سموم طبيعية إضافة لما يمكن أن تحمله الخضراوات من سموم ناجمة عن بقايا المبيدات الحشرية ومبيدات الجراثيم التي تستعمل في مراحل الزراعة والتحضير فإن بعضًا من هذه الخضراوات يحتوي على سموم طبيعية تدخل في تركيبها .

وأشار النادى، إلى أن قشور البطاطس الخضراء تحتوي على مثل هذه السموم ويجب إزالتها بتقشير البطاطا ونقعها بالماء قبل طهيها، ومن الأفضل تجنب تناول البطاطس الخضراء للوقاية من هذا الخطر، كما أن أوراق الكرفس تصاب بنوع خاص من العفن يسمى العفن الوردي ، فهو يكون على شكل بقع بنية اللون تظهر على أوراق الكرفس ويجب الحذر من تناولها.

وذكر، أن هناك بعض الخضراوات لا تؤثر سمومها على صحة الفرد مثل أوراق القرنبيط واللفت والكرنب، حيث إن درجة حرارة الطهي كفيلة بإزالة السموم الموجودة فيها.
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