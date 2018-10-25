خلال الاجتماع الدوري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: الحكومة حريصة على إزالة المعوقات أمام الصناع.. ووضع تسعيرة جبرية للسلع يخلق سوقا سوداء

خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

الحكومة حريصة على إزالة المعوقات أمام الصناع وضع تسعيرة جبرية للسلع يخلق أسواقا سوداء









قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة استجابت للقاء الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ، وردت وزارة الاستثمار بمذكرة رسمية تم توجيهها لمجلس الوزراء، والذي أرسل منها نسخة للاتحاد تفيد نص المذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن مطالب المستثمرين.





وأضاف رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الدوري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أمس، الأربعاء، استجابة الحكومة بسرعة تؤكد حرصها على إزالة المعوقات امام المستثمرين، لذلك نتوجه بالشكر للحكومة الحالية.





وأفادت المذكرة أن نظام تفعيل الشباك الواحد تم تطويره من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليصبح مركز خدمات المستثمرين "





وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين في كل أنحاء الجمهورية بحلول عام 2022 وتوزيعها كالتالي ، 8 مراكز قائمة بالفعل ، ومركزين جاري افتتاحهم بالمنيا والسويس، خمس مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحها بنهاية 2018 ، و 10 مراكز مخطط افتتاحهما 2022 .





وأشارت المذكرة فيما يتعلق بدراسة إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية إن الهيئة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية، وتعتمد إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة و كذا تاريخ بدء النشاط .





وبالنسبة لتكافؤ الفرص بين المستثمرين ، تضمنت المبادئ العامة لقانون الاستثمار الجديد النص على المساواة في الفرص الاستثمارية والتأكيد علي تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه.





اعترض الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، على اقتراح فرض تسعيرة جبرية على بعض السلع الأكثر احتياجا للمواطن، مشيرا إلى أنه اقتراح غير صائب، ويفتح الباب لخلق سوق سوداء، والاستغلال من بعض التجار الجشعين.





وأضاف سعد الدين خلال الاجتماع الدوري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأربعاء ، انه لابد من وضع آلية قانونية لحماية المواطن وتفعيل الدور الرقابي وخلق آلية جديدة للرقابة علي الاسواق والحد من التلاعب في الأسعار للمنتجات الملحة للمواطن المصري سواء من مواد غذائية أو استهلاكية .



