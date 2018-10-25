ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
عقار مائل
عقار مائل
جمالات الدمنهورى
أكد المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام لمحافظة البحيرة أنه جار تنفيذ قرار إزالة للعقار المخالف الذى تسبب فى تصدع 4 منازل أمس بشارع البطاط بحى أبو الريش بمدينة دمنهور. 

وأضاف  فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم تسكين 6 أسر المتضررين من تصدع الـ 4 منازل بمساكن الأبعادية، مشيرا إلى عرض العقارات الـ 4 على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. 

وكانت حالة من الفزع والرعب قد سادت فى شارع البطاط منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور إثر تصدع 4 منازل نتيجة بناء طابقين مخالفين بعمارة مجاورة لهذه العقارات. 
 
وانتقل على الفور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور ووجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعزل وتأمين منطقة شارع المدارس بأبو الريش أمام مدرسة أم المؤمنين وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة لتأمين طلبة المدارس بالمنطقة، بالإضافة إلى معاينة كافة المنازل المحيطة بالعقار المخالف للتأكد من سلامتها بمعرفة مديرية الإسكان والإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى تم استدعاؤها فور تلقى البلاغ بتصدع 4 منازل بمنطقة ابو الريش بدمنهور.

وأمر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جمبع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، مشددا على إزالة العقارات المخالفة حرصا على سلامة المواطنين.

وقرر المحافظ ، تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة العقارات المتضررة من تصدع عقار شارع البطاط بدمنهور، لبيان إزالة العقارات من عدمه، قائلا للأهالي من السكان العقارات المتضررة: "روحى فداكم.. بس انتم ما تموتوش". 

ووجه محافظ البحيرة، اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بسرعة نقل الأهالي المتضررين، لمساكن الإيواء بالابعادية  بأتوبيسات النقل الداخلي.

وأمر المحافظ بإخلاء السكان من 4 منازل بشارع البطاط أمام مدرسة أم المؤمنين بمدينة دمنهور بعد ميل عقار على المنزل المجاور له ونقل السكان إلى مساكن الإيواء.

وترجع أحداث الواقعة الى تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد أحمد عشماوى، مدير إدارة الحماية المدنية عن الأهالى يفيد بوجود عقار مائل على منزل امام مدرسة المؤمنين بدمنهور، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم فرض كردون أمني حول العقارات وتم إخلاء السكان تمهيدا لنقلهم بمساكن الإيواء.
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة
loading...

ترشيحاتنا

محمد علي يوجه رسالة شديدة اللهجة للخونة

12 ملفا على طاولة مجلس إدارة الأهلي

محمد صلاح يقبل هدية مشجعة مصرية ويهديها قمصيه ..صور

برلماني: الدواء خط أحمر..ويحذر المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

بعد وجود منظومة جديدة لمنع التلاعب في توريد الأسمدة..الفلاحين:الزراعة بذلت مجهودات كبيرة لحل الأزمة..المنظومة الجديدة ستمنع التلاعب والتهريب..والردع للشركات الممتنعة عن التوريد

ملعب ويمبلي يثير قلق دي بروين قبل مباراة توتنهام

اكتشاف طردين أرسلا إلى برلماني من الحزب الديمقراطي في أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة اليوم
الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟