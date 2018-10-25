الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة

أكد المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام لمحافظة البحيرة أنه جار تنفيذ قرار إزالة للعقار المخالف الذى تسبب فى تصدع 4 منازل أمس بشارع البطاط بحى أبو الريش بمدينة دمنهور.





وأضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم تسكين 6 أسر المتضررين من تصدع الـ 4 منازل بمساكن الأبعادية، مشيرا إلى عرض العقارات الـ 4 على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.





وكانت حالة من الفزع والرعب قد سادت فى شارع البطاط منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور إثر تصدع 4 منازل نتيجة بناء طابقين مخالفين بعمارة مجاورة لهذه العقارات.

وانتقل على الفور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور ووجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعزل وتأمين منطقة شارع المدارس بأبو الريش أمام مدرسة أم المؤمنين وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة لتأمين طلبة المدارس بالمنطقة، بالإضافة إلى معاينة كافة المنازل المحيطة بالعقار المخالف للتأكد من سلامتها بمعرفة مديرية الإسكان والإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى تم استدعاؤها فور تلقى البلاغ بتصدع 4 منازل بمنطقة ابو الريش بدمنهور.





وأمر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جمبع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، مشددا على إزالة العقارات المخالفة حرصا على سلامة المواطنين.





وقرر المحافظ ، تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة العقارات المتضررة من تصدع عقار شارع البطاط بدمنهور، لبيان إزالة العقارات من عدمه، قائلا للأهالي من السكان العقارات المتضررة: "روحى فداكم.. بس انتم ما تموتوش".





ووجه محافظ البحيرة، اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بسرعة نقل الأهالي المتضررين، لمساكن الإيواء بالابعادية بأتوبيسات النقل الداخلي.





وأمر المحافظ بإخلاء السكان من 4 منازل بشارع البطاط أمام مدرسة أم المؤمنين بمدينة دمنهور بعد ميل عقار على المنزل المجاور له ونقل السكان إلى مساكن الإيواء.



