التحكيم الرياضي يقرر تأجيل مباراة المصري وجزيرة مطروح بكأس مصر

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تأجيل مباراة المصري والجزيرة مطروح بدور الـ32 من بطولة كأس مصر وذلك لحين الفصل النهائي في الدعوى المقامة من النادي المصري أمام المركز والتي اختصم فيها كلا من المهندس رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء وزير الداخلية بصفته ، والتي طالب المصري من خلالها بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة على اقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية علي استاد النادي المصري ببورسعيد .



حضر جلسة اليوم ممثلًا عن النادي المصري الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري والمهندس عدنان حلبية عضو المجلس والسيد حسن المستشار القانوني للمصري.

