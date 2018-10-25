ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التحكيم الرياضي يقرر تأجيل مباراة المصري وجزيرة مطروح بكأس مصر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تأجيل مباراة المصري والجزيرة مطروح بدور الـ32 من بطولة كأس مصر وذلك لحين الفصل النهائي في الدعوى المقامة من النادي المصري أمام المركز والتي اختصم فيها كلا من المهندس رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء وزير الداخلية بصفته ، والتي طالب المصري من خلالها بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة على اقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية علي استاد النادي المصري ببورسعيد .

حضر جلسة اليوم ممثلًا عن النادي المصري الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري والمهندس عدنان حلبية عضو المجلس والسيد حسن المستشار القانوني للمصري.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

من هو سيدي الغريب الذي سُميت السويس باسمه؟.. قاهر القرامطة

محمد صلاح يحقق انجاز فريدا ويتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

فيتا كلوب يهزم المصرى برباعية نظيفة ويصعد إلى نهائى الكونفدرالية.. فيديو

البحرين تحبط مؤامرة قطرية للتدخل في الانتخابات المحلية

حسين الجسمى يوجه الشكر إلى الرئيس السيسى

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟