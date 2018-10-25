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تعليم

4 خطوات لدفع المصروفات أمام طلاب جامعة القاهرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة، عن خطوات تسديد الطلاب للمصروفات الدراسية للفرق الأربع ولجميع كليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخطوات الواجب اتباعها، وهى حصول الطالب على الكود الخاص به أولًا ثم التوجه لأحد منافذ فورى داخل الجامعة أو خارجها ويختار الخدمات التعليمية ثم جامعة القاهرة ثم دفع المصروفات وبعدها يتم إدخال الكود مرتين متتاليتين لتأكيد عملية الدفع.

وذكرت أنه يتم استخراج إيصال خاص بعملية السداد موضحًا به اسم الطالب والمبلغ الذى تم تسديده ثم مراجعة البيانات جيدًا والضغط على حفظ.

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