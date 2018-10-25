السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

الداخلية تطور السجون المصرية

إنشاء مصانع لتعليم المساجين الحرف

تأهيل السجناء للتعامل مع المجتمع الخارجى

تجهيز مستشفيات السجون بأحدث الأجهزة الطبية

توفير وسائل الترفيه لنزلاء السجون

إنشاء فصول محو أمية للسجناء









"السجن تهذيب وإصلاح" مقولة تنفذها إدارة السجون على أرض الواقع.. حيث اهتمت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بتطوير السجون بصورة كبيرة لتتحول من مكان يقضي فيه السجين عقوبته الى مكان تهذيب واصلاح أصحاب الجرائم لتأهيلهم ليصبحو مواطنين صالحين.





اهتم قيادات وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية فى تطوير منظومة السجون المصرية بشكل كبير، ووضع قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع السجناء، بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.





قامت "صدى البلد" بجولة خلف أسوار منطقة سجون طره، ورصدت تعامل القوات مع نزلاء السجون والخدمات المقدمة للسجناء، بالاضافة للمصانع والمزارع التى يعمل بها السجناء لتعلم الحرف لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع الخارجى عقب انقضاء مدة عقوبتهم.





" الرعاية الصحية"

شهدت السجون المصرية طفرة طبية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة بتطوير مستشفيات السجون وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية على مستوى العالم بالاضافة الى انشاء مستشفيات جديدة بالسجون، حتى أصبح لايوجد سجن بمصر يخلو من المستشفى او العيادات الطبية.





ومن جانبه قال اللواء محمد شكيب مدير قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السابق، ان إدارة السجون تعطى لمنظومة الصحة اهتمام كبير، حيث تقوم السجون بالكشف على كل سجين وقت دخوله السجن وتقوم بعمل كارت صحى له للتعرف ما إذا كان يعانى من أمراض ومتابعة حالة كل سجين الصحية باستمرار.





وأكد شكيب أنه لا يوجد سجن بمصر يخلو من العيادات الطبية المتخصصة، مضيفا أن مستشفيات السجون اليوم تقوم بإجراء جميع الجراحات اللازمة للسجناء، مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة في مستشفيات السجون.





من ناحية أخرى قال العميد دكتور محمد عبد المنعم مدير مستشفى سجن ليمان طرة، أن وزارة الداخلية تقدم خدمات طبية متكاملة وهناك تنسيق دائم مع وزارة الصحة، فضلا عن بروتوكولات وندوات ومؤتمرات تعقد في الجانب التنظيمى، كما أنه يتم انتداب أطباء السجون في عدد من المستشفيات.





وأردف عبد المنعم، أنه جار التجهيز لوحدة أشعة مقطعية داخل ليمان طرة وحملات الكشف عن مرضى فيروس سي وحملات الكشف المبكر عن مرضى الكلى.





ملاعب كرة القدم والمكتبات وفصول محو الأمية

لم تنسى وزارة الداخلية الجانب الترفيهى للسجناء، حيث أنشأت الوزارة دخل جميع السجون على مستوى الجمهورية ملاعب لكرة القدم ، للترفيه على السجناء خلال أوقات الراحة.





وقامت ايضا الوزارة المكتبات التي يستمتع فيها السجناء بأوقاتهم من خلال القراءة، كما قامت الوزارة بإنشاء فصول لمحو أمية نزلاء السجون ممن لا يجيدون القراءة والكتابة.





مطبخ السجن

أوانى ضخمه ورجال يضعون الكمامات على وجههم ، هذا ما رصدته كاميرا "صدى البلد" داخل المطبخ الرئيسي بسجن طره، حيث يقوم عدد من السجناء بالعمل داخل مطبخ السجن بناء على رغبتهم لتقديم الوجبات للسجناء.





حيث رصدت كاميرا " صدى البلد" الاهتمام بنظافة المطبخ ونظافة ملابس الطهاة، لتقدم وجبات بصورة جيدة للسجناء .





مصانع السجن

اهتمت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة من تطوير مصانع السجون بالاضافة لانشاء مصانع اخرى بكافة السجون على مستوى الجمهورية.





من خلال اهتمام الداخلية بتأهيل السجناء قامت بإنشاء مصانع داخل السجون لتعلم السجناء الحرف التي تفيدهم بعد انقضاء مدة العقوبة، حيث يختار السجين المهنة التي يجب ان يتعلمها ويعمل بها داخل السجن ليحصل منها على مقابل مادي يستطيع من خلاله ان يصرف على نفسه ويدخر مبالغ.





ويحتوى سجن طره على مصنع للحرف الحديدية وآخر للأخشاب والموبيليا، حيث يقوم السجناء بتصنيع مشغولات حديدية وموبيليات خشبية على اعلى مستوى تقوم الوزارة ببيعها للمواطنين ليحصل السجناء على مرتباتهم.





مزارع الخضروات والمواشي والدجاج

انِشأت وزارة الداخلية مزارع للخضروات والمواشي والدجاج للاكتفاء الذاتى داخل السجون، حيث يحتوى سجن طره على مزرعة مواشى تحتوى على 500 عجل و4000 خروف ، بالإضافة لمزرعة دجاج تحتوى على 50000 دجاجة تنتج 45000 بيضة شهريا.





فلسفة عقابية بالسجون تسعى للإصلاح والتهذيب

وقال اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات إن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا فريدًا بإدارة السجون المصرية حيث وضعت السياسات والخطط وتسعى نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية.





وأكد مساعد الوزير أن الوزارة حرصت أيضا على تحقيق هدفها الأسمى وهو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم، وعلى ذات النهج شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطورًا شاملًا لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.





وأضاف أن الوزارة تهتم بتوفيرِ كافةِ أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ، حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقًا مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ وذلك من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ ولم تقفُ جهودُ الوزارةِ عند حدِ الإلتزامِ بتنفيذِ ما تفرضهُ المواثيقِ الدوليةْ بل امتدت مظلةُ الرعايةِ الصحيةِ للسجناءْ ليشهدَ الواقعُ إنشاءَ العديدِ من المستشفيات بمستوياتِها المختلفةْ المركزيةُ منها والمحلية تلك المستشفيات الملحقة بالسجون على إمتداد توزيعها الجغرافى وهى تُعَدْ وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تذخر به من أطباء متخصصون من الضباط والمدنيين بالإضافة إلى التعاقد مع الاستشاريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية فى كافة التخصصات.





- عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون

ومن جانبه قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن وزارة الداخلية عززت القدرات الطبية من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك، مؤكدا أن قطاع السجون أمين على رعاية كافة النزلاء بغض النظر عن تهمتهم.





وأضاف مساعد الوزير ، أنه يتم التعامل مع كافة النزلاء وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وأضاف أن عقيدة قطاع حقوق الإنسان تعتمد على صون كرامة النزيل وحثه على الطاعة وتأهيله للتعامل مع المجتمع عقب الإفراج عنه.





وأكد الغمرى أن تطوير قطاع السجون انعكس بالإيجاب على النزلاء عقب الإفراج عنه، مضيفا أن عمل السجناء داخل السجون فى المزارع والمصانع تعد من أهم سبل تأهيل السجناء، مؤكدا أنه يتم عمل عدد من المشاريع الأخرى داخل السجون لاستيعاب عدد أكبر من السجناء.





وأضاف الغمرى أن القطاع يوفر مظلة صحية شاملة لنزلاء السجون منذ دخولهم باب السجن، مؤكدا أنه تم إنشاء مستشفيين جديدتين بالسجون.





وأضاف أنه تم استحداث عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون، وذلك بالإضافة إلى قوافل وزارة الصحة التى تجوب السجون للكشف على فيروس سى.



