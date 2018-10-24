ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مطران القدس يكشف مخطط إسرائيل للسيطرة على دير السلطان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، تفاصيل اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الراهب مكاريوس المصري في القدس.

وتابع أنطونيوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الراهب المصري محاولة للسيطرة على دير السلطان، وتثبيت أقدام الكنيسة الإثيوبية داخل الدير».

وأضاف أنطونيوس «القصة بدأت مع سقوط حجر بالدير وقدمنا طلب للترميم، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت وأعلنت أنها ستتولى عملية الترميم»، مشيرا إلى أن الرهبان نظموا وقفة احتجاجية سلمية اعتراضا على عملية الترميم.

واستطرد مطران القدس «الاحتلال استخدم القوة لفض الوقفة، وأخبرها أننا سنموت من أجل الدفاع عن المكان، ولن نتركه تحت أي ظرف»، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت القوة ضد الرهبان ، موجها الشكر للسفارة المصرية على دورها في الإفراج عن الراهب الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مطران القدس أنه منتظر ردود الأفعال العالمية تجاه هذه الجريمة، لافتا إلى أن الشرطة أخبرته بصدور أوامر إسرائيلية عليا باتخاذ القوة لاقتحام الدير.

وأوضح أنطونيوس امتلاك الكنيسة القبطية 23 وثيقة بملكية دير السطان منذ عام 1680 عامًا، معلقًا «نحن ندافع عن حقنا ولن نترك المكان أبدا».
loading...

ترشيحاتنا

مباراة المصري وفيتا كلوب ..الفريق الكونغولي يتقدم بهدفين في الشوط الأول ..فيديو

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف عن أزمة محمد الشناوي

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

الجسمي يعيد أغنية بشرة خير في احتفالية المنارة بحضور الرئيس السيسي

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

ولي العهد السعودي: المسئولون في مصر يبكون أثناء عملهم لاستعادة دولتهم القوية ..فيديو

هوس الهون النحاس وماكينة الخياطة السنجر وعش الخفافيش .. حلم المصريين للبحث عن الثراء

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

نجم الأهلي الصاعد: سأعود للملعب أقوى بعد التعافي من الصليبي

بشرة خير.. شركة سياحة روسية تعلن انطلاق أول رحلة إلى شرم الشيخ

الأهلي يتخذ أول إجراء قضائي ضد المتجاوزين في حق النادي الأحد القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو
أحمد موسي يعرض تصريحات ولي العهد السعودي عن خاشقجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟