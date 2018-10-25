خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية: علاقات مصر مع أمريكا تضمن استقرار الشرق الأوسط.. نائب وزير التجارة الأمريكي: الإصلاحات لفتت الأنظار إلى القاهرة ومساندة مجتمع الأعمال ضرورة لاستكمال الإصلاح

خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية:

العصار: علاقات مصر مع أمريكا تضمن استقرار الشرق الأوسط نائب وزير التجارة الأمريكى: الإصلاحات لفتت الأنظار إلى مصر الغرفة الأمريكية: مساندة مجتمع الأعمال ضرورة لاستكمال الإصلاح













قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تقوم على أساس إستراتيجي بما يضمن أمان واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التوسع في تلك العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.





وأشار "العصار"، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إلى أنه يشعر بالفخر لما حققته مصر من إنجازات خلال الأعوام القليلة الماضية، لافتا إلى تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري على نحو يليق بعمق العلاقات بين البلدين.





وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الدولة في زيادة وجذب الاستثمارات الأمريكية، حيث تعتبر مصر من الأسواق الواعدة اقتصاديا لما تتميز به من زيادة حجم الطاقة المتوفرة من الكهرباء والغاز كذلك ما تم تشييده من بنية تحتية علي مستوى عالمى وكذلك حفر قناة السويس الجديدة التي ساعدت في نمو الاقتصاد العالمي وساعدت على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول و قانون الاستثمار الجديد والذي يتيح فرصا استثمارية واعدة وزيادة الاحتياطي الأجنبي ومعدل النمو الاقتصادى مما يساعد علي خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأمريكية وقدرات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة على أعلى مستوى.





ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية والتطلع إلى الكيانات الاقتصادية الكبيرة ويأتي في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والتي سوف تساعد علي زيادة التنمية في مصر لما تتميز به من موقع مثالي علي خريطة العالم وجذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات المصرية بالدول المجاورة والإفريقية.





ولفت إلى أن مصر أنجزت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتبر من الأسواق الاقتصادية الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لما يتميز به من مرونة اقتصادية كبيرة تساعده في تجنب أي مشكلات تتعرض لها الأسواق الناشئة في الدول الأخرى.





قالت سارة كيمب نائب وزير التجارة الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصري في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.





وأشارت كمب، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين فى مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي، والفحص، والمواصفات والجودة، والصحة والرعاية الصحية، وسلامة الغذاء، مشيدةً بالدور الهام الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف.





ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين آلية لمتابعة موقف الشركات الأمريكية المصدرة للسوق المصري، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي للقاهرة يعكس اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والطاقة، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية.





وأوضحت أن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات و59 مليون دولار، مقارنةً بـ3 مليارات و797 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 33%، لافتة إلى أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكي شهدت أيضا نموًا كبيرًا، حيث بلغت مليار و185 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 961 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 مليارات و874 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و836 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي





أكد جريج لابديف عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الامريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ إجراءات جريئة لعملية الإصلاح الاقتصادى ولكنه يحتاج الى تكاتف الجهود بالتعاون مع رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد المصري واستكمال خطوة الإصلاح .





وأضاف-خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم -أنه يجب على الحكومة أن تعمل على خلق المناخ الاستثمارى المناسب لتشجيع الاستثمار الأجنبى ويجب ان توفر القوانين الحماية للمستثمر وتمنحه القدرة على المنافسة.



