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تعليم

إعلام القاهرة تستعد لتنظيم مسابقة الطالب المثالي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية ستعلن قريبًا عن موعد بدء مسابقة الطالب والطالبة المثالية تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.

وفي هذا الإطار، أكد وائل عباس، مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يشترط للتقدم لهذه المسابقة أن يكون الطالب مقيدًا بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط، وأن لا يقل تقديره عن جيد بالنسبة للفرقتين الثانية والثالثة.

وأضاف أن الكلية تخصص جوائز مالية للأوائل ومن يرغب فى الاشتراك فى المسابقة علية التوجه لمكتب رعاية الشباب الموجود بمبنى الكلية وتقديم طلب بذلك.

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