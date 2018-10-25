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حوادث

اليوم.. جنايات المنصورة تستكمل نظر قضية قاتل أبنائه

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
جنايات المنصورة تستكمل
جنايات المنصورة تستكمل نظر قضية قاتل أبنائه
همت الحسينى
تستكمل اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفي تأجيل نظر محاكمة المتهم محمود نظمى بقتل أبنائه محمد وريان كما تستمع الى مرافعة النيابة.

وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية لصديق المتهم وليد محمد مسعد وشقيقى المتهم محمد ورضا داخل غرفة المداولة بعد إحضارهم من محبسهم فيما أكد عبد الستار عبد الستار جاد محامي المتهم محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنائه «ريان ومحمد» أن المتهم أنكر اعترافاته السابقة بقتل ابنائه وذلك خلال استجواب هيئة المحكمة للمتهم والشهود فى سرية داخل غرفة المداولة.

كانت نيابة شمال الدقهلية قد وجهت له عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما بقتلهما، وتحين الفرصة لذلك فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل.

وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان قتل نجله "محمد"، كما حاز المتهم بقصد التعاطي "جوهرين مخدرين" حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وكان عبد الستار جاد محامى المتهم قد طالب بضم ملف قضية التظاهر المحبوس فيها شقيقى المتهم محمد ورضا وشاهد النفى وليد مسعد صديق المتهم حيث كانت النيابة قد طالبت بسماع شهادتهم ولكن لم يتم ذلك مطالبا بسماعهم امام المحكمة .
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