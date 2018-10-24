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أخبار العالم

إعلان سوداني مبشر حول مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:16 م
سد النهضة
سد النهضة
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، خضر قسم السيد، إعلانه اليوم الأربعاء أن مصر والسودان وإثيوبيا أحرزت تقدما نحو وضع جدول زمني لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة 4 مليارات دولار.

وأوضح الوزير السوداني أن "هناك تقدما بخصوص التوصل لاتفاق بملء بحيرة السد وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق في هذا الملف".

ويتركز الخلاف بشأن حصص مياه النيل، الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث.

ويمثل سد النهضة، الذي سينتج 6 آلاف ميجاوات، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.
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