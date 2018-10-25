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ديني

حكم صرف الزكاة في طبع كتب لنشر الدعوة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول: ما حكم صرف أموال الزكاة والأوقاف في نشر المعرفة بإسهامات المسلمين في الحضارة، فهل يجوز صرف أموال الزكاة والأوقاف في مثل هذه الأعمال.

أجاب الدكتور علي جمعة محمد، إنَّ نشرَ الدعوةِ الإسلاميةِ قسمٌ من أقسامِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ؛ فإنَّه قد يكون بالسنانِ وقد يكون باللسانِ كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ "الفرقان: 52 "، وعليه فإنَّه يجوزُ طبعُ كتبِ العلمِ وتوزيعِها من الزكاة.
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