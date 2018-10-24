ضبط 51 فص ألماظ و3 ساعات باهظة الثمن مع راكب قادم من دبي

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاربعاء من ضبط محاولة تهريب كمية من فصوص الألماظ والساعات الثمينة، مع راكب قادم من دبي بالمخالفة لأحكام قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب مصر للطيران القادمة من دبي اشتبهت أحمد السيد مأمور جمرك في راكب مصري وبالعرض على محمد خيري مدير الحركه قرر تمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY حيث تلاحظ وجود أجسام صغيرة منتظمة بحقائبه وبالتفتيش الحقائب من خلال اشرف عبدالحميد أبوالفضل مأمور الجمرك ، عثر بين طيات ملابس الراكب داخل حقائبه علي ٥١ فص الماظ و٣ ساعات ثمينة ، وبالعرض علي رئيس القسم رأفت وهيب.



أمر بتحرير محضر جمركي للراكب و اتخاذ الإجراءات القانونية ، و يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.