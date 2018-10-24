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أخبار البلد

الكنيسة الإنجيلية بمصر تدين واقعة الاعتداء على الرهبان بدير السلطان بالقدس المحتلة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:25 م
الاعتداء على الرهبان
الاعتداء على الرهبان بدير السلطان بالقدس المحتلة
أ ش أ
أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر الأحداث المؤسفة التي حدثت للرهبان الأقباط، الذين خرجوا في وقفة سلمية اليوم الأربعاء، بخصوص أزمة أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر - في بيان صادر عن الكنيسة الإنجيلية في مصر - عن بالغ القلق إزاء طبيعة التعامل مع الأزمة الحالية من استخدام للعنف ضد رموز دينية بشكل غير لائق ولا يستجيب إلى بنية حقوق الإنسان.
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