ميدو: أرغب في قيادة توتنهام يومًا ما لكني لست إنجليزيًا

أبدى أحمد حسام "ميدو" لاعب فريق توتنهام السابق وعدد من الأوروبية عن رغبته في تدريب نادي توتنهام الإنجليزي أو العمل كمدرب في الدوري الإنجليزي



لاعب توتنهام الأسبق قال، خلال تصريحاته لـ"Soccer AM Podcast": "أرغب في قيادة توتنهام يومًا ما، هذا حلمي، أن أعمل مدربًا في الدوري الإنجليزي وأن أقود توتنهام، بالتأكيد هذا ليس سهلًا، لأنني لست إنجليزيًا، لكنني أحاول أن أخطو خطوات صحيحة وأتعلم بطريقة صحيحة حتى أصل لحلمي، سأسعى لأكون مدربًا مساعدًا في أحد الفرق لعامين أو ثلاثة ثم نرى ما سيحدث".



وقال ميدو عن الخلاف بين مالديني و أبراهيموفيتش "أتذكر أنه دخل في صدام مع مالديني، وقال له من تعتقد نفسك؟ أنا زلاتان ".



ولعب ميدو في صفوف توتنهام لمدة موسمين ونصف عندما انضم له قادمًا من روما الإيطالي في يناير 2005، لكنه رحل عنه في صيف 2007



