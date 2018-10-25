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ديني

حكم الزكاة لإنشاء معهد أمراض الكبد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول : طلب مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد بيان ما إذا كان يجوز شرعًا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز.

أجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوز إخراج جزء من زكاة الأموال للمعاونة في إقامة المشاريع المذكورة، ويدخل هذا تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾؛ إذ السعي في علاج المرضى بأي طريقة من الطرق المبيَّنة بالسؤال يدخل في وجوه الخير العامة المندرجة ضمن هذا المصرف، بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج في الأعم الأغلب.
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حكم الزكاة لإنشاء معهد أمراض الكبد

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