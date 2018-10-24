محافظ بني سويف يشارك في احتفالية لتسليم أجهزة عرائس لـ 50 فتاة

سلم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف جهاز عرائس لـ 50 من فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج ، والتي يقدمها حزب مستقبل وطن في الاحتفالية التي تم تنظيمها بالصالة المغطاة بمدينة بنى سويف ، وذلك تفعيلا للمشاركة المجتمعية التى يتعاون فيها الحزب في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.



حرص المحافظ على تقديم التهنئة للعرائس ، مؤكدا لهن أن يتمنى أن يشهد حفل زفافهن قريبا ، متمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن الزوجية المقبلة ، قائلا أنه لن يتأخر أبدا عن حضور أية مناسبة تساهم في سعادة المواطنين ، ومشيرا أن الدولة بأكملها وبالتعاون مع مؤسساتها المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.



ومن جانبهن أعربت الفتيات عن سعادتهن الغامرة لوجود المحافظ في هذه المناسبة ، معبرات أنهن شعروا بوقوف الدولة بجانبهن ، ومقدمين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل .



شهدت الاحتفالية حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ،أمين الحزب بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وهم : بدوي النويشي، مجدي بيومي، ميرفت ميشيل، نهى الحميلي، عبدالله مبروك، محمد كساب، فضلًا عن بعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدة المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي .