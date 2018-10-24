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أخبار البلد

البابا تواضروس: القيادة المصرية مهتمة بمشكلة دير السلطان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:21 م
الاعتداء على الرهبان
الاعتداء على الرهبان بدير السلطان بالقدس المحتلة
أ ش أ
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن القيادة المصرية مهتمة بقضية دير السلطان بالقدس باعتبارها قضية وطنية مصرية وليست مشكلة كنسية فقط، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري في تل أبيب عقدوا العديد من الاجتماعات لبحث سبل إعادة ملكية الدير للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وقدم البابا تواضروس الثاني - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كاتدرائية الملاك ميخائيل بالمهندسين بحضور أساقفة من المجمع المقدس والآباء الكهنة وجمع كبير من شعب الكنيسة - الشكر لوزير الخارجية سامح شكري والسفارة المصرية بتل أبيب على جهودهم في متابعة المشكلة، موضحا أنه يتواصل بشكل فوري مع مطران القدس والكرسي الأورشليمي، مؤكدا أن الكنيسة الأثيوبية كنيسة شقيقة ، ولا نود أن يكون هناك ما يعكر صفو العلاقات، وأن كل المستندات في صالح الكنيسة المصرية فضلا عن وجود حكم قضائي لصالحنا صادر من المحكمة الدستورية الإسرائيلية ولكن عندما تدخل المشكلة في إطار السياسة تتغير الكثير من الأمور.

وناشد البابا تواضروس جميع الأطراف المعنية بالموضوع بحل الأمر بصورة عقلانية بدون متاعب لأى طرف.

وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة لمقابلة بطريرك إثيوبيا فى عام2016 ، موضحا أنه تمت مناقشة الأمر للتفاوض وتقديم المستندات ، ولكن لم يكن هناك اى اجابة على هذا الأمر وانتهى الاجتماع إلى لا شيء.

وأوضح أن مشكلة دير السلطان قائمة منذ عام 1820 وأنه كانت هناك محاولات للاستيلاء على الدير ، وتوجهت الكنيسة إلى القضاء الذى حكم بأحقية الدير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها تواجد هناك منذ عقود عديدة، وأنه تم احتلال الدير منذ عام 1970 حيث أن السلطات هناك استغلت الوضع السياسي وقتها وقام مجموعة من الرهبان بإثيوبيا بالتواجد في الدير، مشيرا إلى الدير مكانه متواجدا في مدخل كنيسة القيامة بالقدس.

وأضاف أنه عبر الخمسين عاما الماضية كانت هناك قضايا ومحاضر لاثبات ملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية ، وأن كافة القضايا حكمت بملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن العام الماضى طالب بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس بحل مشكلة دير السلطان وأنه تم تشكيل لجنة للتفاوض في الأمر بحضور أحد المحامين التابعين للكنيسة القبطية.

وذكر البابا تواضروس الثانى أنه تم عقد لقاء ضم أعضاء من السفارة المصرية بتل أبيب والسفارة الاثيوبية ووزير شئون الأديان في إسرائيل، ولكن الحوار الذى تم لم يكن محايدا وكان دائما في اتجاه ولصالح الجانب الآخر، منوها أن الكنيسة طالبت باحقيتها في ترميم الدير وقمنا بتقديم طلب أن يكون الترميم تحت إشراف اليونسكو ولكن الطلب لم ينظر فيه، وأنه تم ارسال وفد هندسي من مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ولكن لم تسفر النتائج عن اى شيء.

وتابع البابا تواضروس انه في يوم 10 أكتوبر الماضى وصلت رسالة شفهية إلى مطران الكنيسة الارثوذكسية في القدس من وزير شئون الأديان الإسرائيلي نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بقرار ترميم دير السلطان وقالوا له "نحن نخبرك ولكن لا نستأذن منك"، وبدأت الحكومة الاسرائيلية تعلن بصورة غير محايدة عن هذا الأمر، فيما ارسلت الكنيسة عبر محاميها الخاص اعتراضها على الرسالة الشفهية.

ونوه قداسة البابا تواضروس بأن السفارة المصرية أبلغت أول أمس الكنيسة المصرية برغبة الحكومة الإسرائيلية في البدء بترميم دير السلطان، وقام أمس الأنبا انطونيوس ورهبان الدير بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على قيام الحكومة الاسرائيلية بترميم الدير، وتم صباح اليوم ايضا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تم خلالها الاعتداء على الرهبان بصورة غير مقبولة تابعها العالم كله.
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