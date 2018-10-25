مستشار وزير التموين يكشف حقيقة حذف أصحاب الدخول الأكثر من 2500 جنيه

رد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، على ما يتردد حول مساعي وزارة التموين للاطلاع على دخول المواطنين لحذفهم من البطاقات التموينية خلال عملية إضافة المواليد، قائلًا: "الدولة يمكنها أن تعرف قيمة الدخل من خلال التأمينات والضرائب وغير مضطرين إلى طلب بيان دخل من المواطن".





وأضاف مستشار وزير التموين، خلال حواره مع "صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أن قرار تحديد مستوى الدخل لإضافة المواليد تنظيمي يستهدف الأكثر استحقاقًا ولو أن الدولة تسعى لمعرفة دخول المواطنين لسمحت بإضافة المواليد لكل المستفيدين إلا أننا نسعى للوصول للأولى بالرعاية".





تابع: أنه يجري حذف الأفراد الوهمية من البطاقات فقط حتى الآن، حتى تنتهي لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء من وضع معايير الاستحقاق للدعم والإعلان عنها سواء على مستوى حجم الدخل والممتلكات ومعدلات الإنفاق أيضًا.





وأشار "مدكور"، إلى أنه لا يحق أن يصل الدعم لأصحاب الفيلات أو الشاليهات أو أصحاب فواتير الهاتف المحمول التي تتخطى الـ 5 آلاف جنيه شهريا ويحصلون على 200 جنيه دعمًا من الدولة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تفعيل منظومة تستهدف الأولى بالرعاية.