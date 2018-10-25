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تعليم

تعليمات عاجلة للمدارس لوقاية الطلاب من الإصابة بالأمراض

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية ، أكدت خلاله أنه حرصا على الحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس ، و وقايتهم من الإصابة بالامراض المعدية وخصوصا مع زيادة برودة الطقس خلال الفترة القادمة ، يرجى التنبيه على المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة على مستوى جميع المنشآت التعليمية.

وأوضحت الوزارة في خطابها ، ان هذه الإجراءات الوقائية تتمثل في : تفعيل مهام لجنة الصحة والبيئة الواردة في القرار الوزاري رقم 74 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2014 ، وذلك على كافة المستويات (المدرسة والإدارة والمديرية التعليمية ) ، وتفعيل خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية ، والتي تم توزيعها على جميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الموجودة على رابط الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شددت الوزارة على التأكد من توافر كافة الشروط الصحية عند تخزين ونقل وتداول المواد الغذائية داخل المدرسة ، والمحافظة على نظافة الفصول وتهويتها جيدًا وتطهير الأسطح ، وتوفير مستلزمات النظافة ، والمحافظة على نظافة دورات المياة واستخدام المطهرات بها ، وتوعية المعلمين والطلاب بشأن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها ، ورفع وعي الطلاب فيما يخص النظافة العامة والنظافة الشخصية.
تعليمات عاجلة للمدارس لوقاية الطلاب من الإصابة بالأمراض
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