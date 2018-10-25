محافظ بورسعيد: شكلنا لجانا فورية استجابة لأهالي الحي الإماراتي لفحص مصنع سنمار.. ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء والوزارات المعنية

محافظ بورسعيد:

- المصنع لم يتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها طبقًا للمعدلات العالمية - جميع الحالات تم تشخيصها إصابة بضيق تنفس وليس اختناقًا - سيارة رصد تابعة لجهاز شئون البيئة مزودة بأحدث أجهزة الرصد لجميع التغيرات البيئية - القوى العاملة رصدت تسريبات في أحد خزانات المحرقة غير المؤثرة في البيئة الخارجية - الدولة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن المواطنين









قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في استجابة فورية لشكاوي سكان الحي الإماراتي من وجود انبعاثات ذات رائحة نفاذة من مصنع سنمار أثرت في عدد من الأطفال تم نقلهم إلي المستشفيات، وعبروا عن شكواهم في تجمع وعلي صفحات التواصل الاجتماعي تشكيل لجنة فورية - برئاسة الدكتور محمد غنيم نائب المحافظ وضمت في عضويتها ممثلي مديريات الشئون الصحية وجهاز شئون البيئة والقوي العاملة ( السلامة والصحة المهنية ) وعدد من سكان الحي الإماراتي وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام وذلك لتقصي الحقائق من داخل المصنع محل الشكوي.





وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن اللجنة انتقلت في جولة علي مدي أربع ساعات متواصلة التي تزامنت مع وجود رحلة من طلاب مدرسة البترول للمصنع شملت كل أرجاء المصنع وتمت مناقشات علنية بين المتخصصين في الصحة والبيئة مع مسئولي الشركة الذين أكدوا أن المصنع يعمل منذ عام 2005 وكل أنشطته مراقبة من كافة الجهات المسئولة في مصر ولديها كافة التقارير والمستندات العلمية بأن المصنع لم يتجاوز الحدود الآمنة والمسموح بها طبقًا للمعدلات العالمية والمعمول بها في مصر.





وأضاف الغضبان أنه تلقى تقرير الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية والتي تولت تقصي الحقائق حول الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات أن جميع الحالات تم تشخيصها بإصابة بضيق تنفس وليس إختناقًا وتتعدد أسباب ضيق التنفس من بينها التغيرات المناخية لمثل هذا الوقت من العام وأن جميع الحالات لم يتم احتجازها وتم التعامل معها بتوقيع الكشف الطبي عليها وإعطائها العلاج المناسب وخرجت جميعها من المستشفي نتيجة التحسن في حينه، كما تم سحب عينات صرف صناعي وصحي من المصنع وسيتم إعلان النتائج بعد استيفاء أعمال التحاليل لها فور صدورها .





وأوضح محافظ بورسعيد تلقيه تقرير عنايات أبو العلا مدير الإدارة العامة لشئون البيئة الذي تضمن أن جميع القياسات والتحاليل لإنبعاثات مصنع سنمار خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت آمنة وفي الحدود المسموح بها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة في مصر، وأنه استجابة لشكاوي قاطني الحي الإماراتي ستصل خلال ثلاثة أيام سيارة رصد تابعة لجهاز شئون البيئة مزودة بأحدث أجهزة الرصد لكافة التغيرات البيئية وسيشتمل عملها كافة مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالكامل وليس مصنع سنمار فقط ويستمر عمل السيارة من داخل حي الأمارات نفسه علي مدى ثلاثة أشهر كاملة.





وقال محافظ بورسعيد ان مديرية القوي العاملة برئاسة المهندس أيمن إسماعيل رصدت خلال الجولة وجود بعض التسريبات في أحد خزانات المحرقة غير المؤثرة علي البيئة الخارجية في حينها وتم تأمين منطقة الخزان بدفن كافة المخلفات الناتجة عنه وإيقاف العمل به بالكامل وتكليف المصنع بإجراء الصيانة الكاملة له خلال أسبوعين ومراجعته قبل السماح له باستئناف العمل.



