عبد الفتاح المرشح لأمانة صندوق الترسانة يفتح النار على الإدارة ..صور

أكّد صلاح عبد الفتاح، المرشح على مقعد أمانة الصندوق بنادي الترسانة، أن المجلس الحالي لم يصدر كتيبات لإرشاد أعضاء عمومية الترسانة للانتخابات القادمة، والتي من المقرر انعقادها يوم ٣٠ أكتوبر.





وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه طالب بكتاب يوضح إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية التي قضاها في المنصب إضافةً إلى الأنشطة والألعاب التي يشارك فيها النادي ولكني لم أجد ردًا واضحًا على طلبي.





وتابع: المفترض أن يصدر كتابًا ليوضح هذا مثل أي نادٍ في مصر قبل انعقاد العمومية ويكون قبلها بـ١٥ يومًا، كما تنص اللوائح وليس جديدًا على أحد.





وأشار إلى أنه دفع ٥٠ جنيهًا من أجل خمس ورقات كتبت فيها الميزانية، وأي عضو لكي يعرف أموال ناديه عليه دفع المبلغ، مؤكدًا أن ذلك لا يليق باسم نادي الترسانة الكبير، وصاحب التاريخ لكي تتعامل الإدارة مع العمومية هكذا.





واختتم حديثه "دفعت ٥٠٠٠ جنيه للترشح للمقعد لأن عندما أطلب أي ورقة خاصة بالنادي لا يتم دفع المقابل بكل تأكيد هذا غير محترم لشخصي وكمرشح في الانتخابات".





جدير بالذكر أن الميزانية لا يوجد عليها إمضاء أمين صندوق وعدم وجود تقرير عن السنة المنقضية وتفسير لبنود الميزانية يأتي هذا ضمن العديد من الإجراءات الهزلية التي يتخذها مجلس الإدارة لفشل العمومية.