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شاهد.. مشادة كلامية بسبب أسعار البطاطس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
البهى عمرو
نشبت مشادة كلامية بين المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، و المهندس أحمد الشربيني أمين عام جمعية منتجى البطاطس، أثناء الحديث عن ارتفاع أسعار البطاطس فى الفترة الأخيرة.

وقال محمود عطا خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تنتج ما بين 5-6 ملايين طن بطاطس فى العام، وأن مصر تصدر ما يقرب من 850 ألف طن بطاطس للخارج.

وأشار الشربينى إلى أن مصر استوردت بـ 118 ألف جنيه تقاوى لزراعة البطاطس من الخارج.
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