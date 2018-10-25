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ديني

علي جمعة: أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوري السابق، من سائل يقول "كنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها. 

أجاب الدكتور علي جمعة، أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة، ولا خلاف بين الفقهاء في حِلِّ الأكل من رقبة الإبل.
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