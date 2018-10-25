علي جمعة: أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوري السابق، من سائل يقول "كنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها.



