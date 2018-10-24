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أخبار البلد

الصحة تحذر من تشغيلة لأحد المضادات الحيوية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حذرت الادارة المركزية لشئوون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم «78» من احد تشغيلات مستحضر keflex 500 tab.

واوضحت الادارة انه تبين عدم صلاحية الخواص الطبيعية لاحد التشغيلات التي تحمل رقم 2073.

وطالبت الادارة المركزية بضبط وتحريز مايوجد بالصيدليات العامة والتابعة لوزارة الصحة والسكان مع تسليم مندوب الادارة بيان بالارصدة التي تم بيعها من قبل والموجودة في الوقت الحالي. 

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