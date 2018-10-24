أحمد العوضي: دخلت التمثيل بالصدفة.. وحكمة نور الشريف السبب

قال الفنان أحمد العوضي، إنه بدأ الدخول في مجال التمثيل منذ عام 2009، معقبا: «أنا مثلت بالصدفة».



وأضاف "العوضي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا بحب نور الشريف جدا وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وفي مرة كان عندي عيد ميلاد وأخبرني أحد الممثلين أن نور الشريف لديه عمل بالمهندسين، وقولت هروح علشان اشوفه».



وأكمل: «روحت لقيت طابور لآخر الشارع، وبالصدفة وبعد محاولات وصلت لنور الشريف، قالي إنت عاوز ايه، قولتله عاوز أشوفك وأمثل، قالي اقعد واتكلم معايا شوية ومشيت».



وتابع: «بعدها بيوم اتصلوا بيا وقالوا الأستاذ نور عاوزك، روحت إداني مشهد قريته، ورجعت البيت، كلموني تاني قالولي تعالى علشان تمضي».



وأشار: «الفنان نور الشريف كان فيلسوف الممثلين، مش بيقول كلام إلا وبيكون له معنى، ووقتها قالي كل واحد ليه وقته واشتغل لحد ما يجيلك وقتك».