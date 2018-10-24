ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد العوضي: دخلت التمثيل بالصدفة.. وحكمة نور الشريف السبب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
توك شو
قال الفنان أحمد العوضي، إنه بدأ الدخول في مجال التمثيل منذ عام 2009، معقبا: «أنا مثلت بالصدفة».

وأضاف "العوضي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا بحب نور الشريف جدا وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وفي مرة كان عندي عيد ميلاد وأخبرني أحد الممثلين أن نور الشريف لديه عمل بالمهندسين، وقولت هروح علشان اشوفه».

وأكمل: «روحت لقيت طابور لآخر الشارع، وبالصدفة وبعد محاولات وصلت لنور الشريف، قالي إنت عاوز ايه، قولتله عاوز أشوفك وأمثل، قالي اقعد واتكلم معايا شوية ومشيت».

وتابع: «بعدها بيوم اتصلوا بيا وقالوا الأستاذ نور عاوزك، روحت إداني مشهد قريته، ورجعت البيت، كلموني تاني قالولي تعالى علشان تمضي».

وأشار: «الفنان نور الشريف كان فيلسوف الممثلين، مش بيقول كلام إلا وبيكون له معنى، ووقتها قالي كل واحد ليه وقته واشتغل لحد ما يجيلك وقتك».
loading...

ترشيحاتنا

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

ولي العهد السعودي يكشف عن طبيعة حربه القادمة

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

وليد سليمان أيقونة الأهلى.. أخرج من فمك نار حتى تنضم إلى منتخب مصر

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف عن أزمة محمد الشناوي

مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة

بث مباشر..احتفالية القوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر العظيم

إعلان سوداني مبشر حول مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

تصريح جديد من ضاحي خلفان بشأن قضية جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟