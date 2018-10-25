التصديري للحاصلات الزراعية يطالب مصدري الجوافة بالالتزام بمعايير الأمان

طالب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مصدري الجوافة بالالتزام بالمعايير واستخدام المبيدات وفترة الأمان بين الرش والحصاد وشراء المبيدات من أماكن موثوق بها لضمان خلو المنتج من نسب المتبقيات بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن الوارادات من الجوافة المصرية.



وأوضح دمرداش أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية رفعت الحظر المفروض على صادرات الجوافة بعد اطمئنانها للإجراءات التى اتخذتها مصر لضمان سلامة صادرات الجوافة خلال الفترة الماضية فى ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 والخاص بتنظيم العمليات التصديرية للحاصلات الزراعية والذى قام المجلس بتطبيقه على الصادرات من الجوافة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى.