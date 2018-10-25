ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية يطالب مصدري الجوافة بالالتزام بمعايير الأمان

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
طالب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مصدري الجوافة بالالتزام بالمعايير واستخدام المبيدات وفترة الأمان بين الرش والحصاد وشراء المبيدات من أماكن موثوق بها لضمان خلو المنتج من نسب المتبقيات بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن الوارادات من الجوافة المصرية.

وأوضح دمرداش أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية رفعت الحظر المفروض على صادرات الجوافة بعد اطمئنانها للإجراءات التى اتخذتها مصر لضمان سلامة صادرات الجوافة خلال الفترة الماضية فى ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 والخاص بتنظيم العمليات التصديرية للحاصلات الزراعية والذى قام المجلس بتطبيقه على الصادرات من الجوافة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
loading...

ترشيحاتنا

تعليقات مثيرة من خبراء السياحة الروس حول عودة الرحلات إلى منتجعات مصر

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

التضخم يواصل سحق الاقتصاد التركي.. تزايد الطلب على طباعة عملات من فئات كبيرة.. الشركات تتحوط ضد الإفلاس.. ورفع العقوبات الأمريكية لن يحسن الأوضاع

برلماني يثمن دور الرئيس السيسي في إعادة العلاقات مع دول أفريقيا

طارق الوزير.. العربي الذي يهدد عرش أنجيلا ميركل

بن سلمان: مشاريع مصر تتسارع بشكل لا يصدق والشرق الأوسط أوروبا القادمة

شريهان تبهر الجميع برقصها على أغنية شو حلو ..فيديو

بطيخة تتسبب في مذبحة عائلية

إبراهيم مختار بعد وفاة طالبة جامعة عين شمس: اللي مش قد كرسي ميقعدش عليه

حكم الشرع في المرور بين يدي المصلين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

فيديو

ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو
الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟