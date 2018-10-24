القبض على مزور للمستندات والأوراق الرسمية بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على شخص؛ لقيامه بتزوير المستندات والأوراق الرسمية، مقابل مبالغ مالية.



وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات- أكدتها التحريات- لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام "محمد م ع م" وشهرته "محمد الزيني" 68 عاما- بالمعاش، ومقيم عزبة جاد أماره التابعة لمركز بلقاس، بتزوير المستندات والمحررات والأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أحمد العجوز رئيس المباحث ومعاونه المقد م أكرم صيام وكيل الإدارة، من ضبطه وبحوزته الآتي:



1- "2 صورة قيد ميلاد على بياض كمنسوبين قطاع الأحوال المدنية عليها بصمات أختام شعار الجمهورية مسلسل 228027037 – 228027035 معدين للتزوير وقيد فى السجل النجارى بإسم / شوقى البسطويسى اسماعيل.



2- خطاب منسوب لمكتب سجل تجارى كفر الشيخ على بصمة شعار الجمهورية كمنسوب مكتب كفر الشيخ وزارة التموين والتجارة الداخلية يشتبه فى تزويره .



3 - عقد إيجار أملاك باسم / سعد عبد المجيد محمد البسطويسى عليهة بصمة خاتم شعار الجمهورية مكتب كفر الشيخ فرع توثيق الجرايدة يشتبه فى توثيقه.



4- شهادة رقم 58 لسنة 2018 منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بطلحا باسم السعيد أحمد سلامة وآخرين عليهم بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب لمكتب سجل عينى طلخا يشتبه فى تزويره.



5- ورقة مسطرة بيضاء مدون عليها أسئله بالمداد الأزرق وعليها بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب لوزارة العدل، النيابة العامة نيابة جنوب المنصورة الكلية يتشبه فى تزويره .



6- مجموعة كبيرة من صور شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين.



7- مجموعة من توكيلات رسمية "عام" على بياض معدة للتزوير.



8- 2 جهاز محمول ماركة نوكيا اسمر اللون .



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات؛ اعترف بحيازته للمضبوطات جميعا، وقرر انه يقوم بترويج المستندات المزورة على المواطنين مقابل مبالغ مالية.



وحرر عن ذلك المحضر رقم 14384 لسنة 2018 جنح طلخا، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام.