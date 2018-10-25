البترول تتأهب للبحث والتنقيب في عدة مناطق جديدة بأمر الرئيس

تتأهب وزارة البترول، ممثلة في الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية وتنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء وكذا الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي جي دلتا وشركة بي إي سي ال كوربوريشن ليميتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.





يأتي ذلك بعدما نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها 31 تابع ج الصادر في 2 أغسطس قانون رقم 164 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية وتنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء وكذلك الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة " أبوك برودكشن بي.في" وشركة إينا- أندستريا نافتا دي.دي لتعديل الاتفاقية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.





كما نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها 31 تابع ه الصادر فى 2 اغسطس قانون رقم 164 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي جي دلتا وشركة بي اي سي ال كوربوريشن ليميتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بقانون رقم 188 لسنة 2008.