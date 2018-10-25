ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البترول تتأهب للبحث والتنقيب في عدة مناطق جديدة بأمر الرئيس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
مايكل عياد
تتأهب وزارة البترول، ممثلة في الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية وتنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء وكذا الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي جي دلتا وشركة بي إي سي ال كوربوريشن ليميتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك بعدما نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها 31 تابع ج الصادر في 2 أغسطس قانون رقم 164 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية وتنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء وكذلك الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة " أبوك برودكشن بي.في" وشركة إينا- أندستريا نافتا دي.دي لتعديل الاتفاقية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.

كما نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها 31 تابع ه الصادر فى 2 اغسطس قانون رقم 164 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي جي دلتا وشركة بي اي سي ال كوربوريشن ليميتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بقانون رقم 188 لسنة 2008.

loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو

المقاولون العرب: مليارا دولار حجم تعاقداتنا بـ 18 دولة أفريقية

الصحة تأمر بسحب دواء لعلاج الأطفال من الصيدليات

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح النجم الأحمر بدوري الأبطال..فيديو

هوس الهون النحاس وماكينة الخياطة السنجر وعش الخفافيش .. حلم المصريين للبحث عن الثراء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس تكشف كواليس الاعتداء الإسرائيلي على قساوسة دير السلطان القبطي

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

مدحت صالح يبدع في احتفال المنارة بحضور الرئيس السيسي

الرجاء يتخطى أنيمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟