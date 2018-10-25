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حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على متهمي قضية ثأر الصف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحكم على محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
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اليوم.. النطق بالحكم على متهمي قضية ثأر الصف

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