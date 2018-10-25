اليوم.. النطق بالحكم على متهمي قضية ثأر الصف

تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحكم على محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.



