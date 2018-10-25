ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

3.3 مليار جنيه مبيعات الشرقية للدخان في 3 أشهر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
علياء فوزي
أظهرت المؤشرات المالية عن الربع الأول للعام المالي 2019 /2018، المنتهى في 30 سبتمبر 2018، للشركة الشرقية للدخان، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، زيادة فى مبيعات الشركة التي سجلت نحو 3.393 مليار جنيه مقارنة بـ3.177 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.77%.

وانخفض صافي أرباح الشركة بعد الضريبة عن نفس الفترة، حيث سجلت 991 مليون جنيه مقارنة بـ"مليار جنيه" عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 4.83%.

وأرجعت أسباب تراجع صافي الأرباح عن الفترة المثيلة فى العام الماضى، التى تمثلت فى انخفاض الفوائد الدائنة من 235 مليون إلى 129 مليون جنيه، للفترة الحالية، وتم تعويض جزء من هذا الانخفاض عن طريق الزيادة في إيرادات الشركة.

loading...

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

محمد صلاح يحقق انجاز فريدا ويتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

حسام حسن: ما حققه المصري إنجاز.. ولدينا قضية مكتملة الأركان

العليا للحج: فتح باب العمرة طوال العام يساهم في خفض أسعار التذاكر

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

ليفربول والنجم الأحمر .. محمد صلاح يتوهج أوروبيا ويسجل الهدف الثانى

منتجو البطاطس يعترفون على الهواء: نحن سبب الأزمة.. فيديو

حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟