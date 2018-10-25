3.3 مليار جنيه مبيعات الشرقية للدخان في 3 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية عن الربع الأول للعام المالي 2019 /2018، المنتهى في 30 سبتمبر 2018، للشركة الشرقية للدخان، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، زيادة فى مبيعات الشركة التي سجلت نحو 3.393 مليار جنيه مقارنة بـ3.177 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.77%.





وانخفض صافي أرباح الشركة بعد الضريبة عن نفس الفترة، حيث سجلت 991 مليون جنيه مقارنة بـ"مليار جنيه" عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 4.83%.





وأرجعت أسباب تراجع صافي الأرباح عن الفترة المثيلة فى العام الماضى، التى تمثلت فى انخفاض الفوائد الدائنة من 235 مليون إلى 129 مليون جنيه، للفترة الحالية، وتم تعويض جزء من هذا الانخفاض عن طريق الزيادة في إيرادات الشركة.