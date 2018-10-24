الصحة تأمر بسحب دواء لعلاج الأطفال من الصيدليات

حذرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم «82» لعام 2018 من كافة تشغيلات مستحضري «sansobaby water syrub» الذي يستخدم لعلاج آلام المعدة والتقلصات وانتفاخ البطن لدى الأطفال، و«sansocod syrub» أحد انواع الفيتامينات.



وأوضحت الادارة ، ان أول ثلاث تشغيلات من المستحضرين مازالت محرزة بالمصنع لعدم ملاءمة تركيب المستحضر الأول للفئة العمرية المستهدفة موضحة أنه تم إرسال هذا المنشور للشركة مالكة المستحضر ولشركات التوزيع وذلك لتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات.



وطالبت الادارة المركزية بضبط وتحريز ما يوجد بالصيدليات العامة والتابعة لوزارة الصحة والسكان مع تسليم مندوب الادارة بيانا بالارصدة التي تم بيعها من قبل والموجودة في الوقت الحالي.