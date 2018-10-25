جمارك الإسكندرية: الإفراج عن 28 ألف سيارة ملاكي بـ6.5 مليار جنيه في 3 أشهر

أفرجت جمارك السيارات بالإسكندرية، عن 28 ألفًا و593 سيارة ركوب "ملاكي" ذات موديلات وسعات وبلدان منشأ مختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و859 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية شاملة رسوم القيمة المضافة ورسوم التنمية المحصلة عن تلك السيارات نحو 2 مليار و687 مليون جنيه.





وطبقًا للاتفاقيات الدولية فإن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بلغت نحو مليار و719 مليون جنيه.





وأوضح التقرير، أنه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018 /2019 أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 2611 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، بقيمة بلغت مليارًا و792 مليون جنيه فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة نحو 342 مليونًا و320 ألف جنيه، وطبقًا للاتفاقيات الدولية بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها نحو 125 مليونًا و167 ألف جنيه.