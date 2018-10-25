تربية رياضية بنات حلوان تنظم مهرجان الأسر.. غدا

أعلن أتحاد كلية تربية رياضية بنات، بجامعة حلوان، عن موعد تنظيم مهرجان الأسر غدا بالكلية، ليبدأ في تمام الساعة ١٠ صباحًا ، وينتهى فى تمام الساعة ١ ظهرا.



وفي هذا الإطار ، أكدت إيمان الديب رئيس اللجنة الرياضية بأتحاد كلية تربية رياضية بنات، في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"، أن المهرجان سيتم لتقيم ماقامت به الأسر الطلابية من أعمال فنية خلال العام الماضى وحتى الان، وذلك لتشمل المجالات الفنية والثقافيةوالرياضية .



جدير بالذكر أن لجنة التقييم ستكون من الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان .