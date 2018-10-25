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اقتصاد

جامع: ضخ 4.1 مليار جنيه لتمويل 189 ألف مشروع وفرت 299 ألف فرصة عمل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بالتعاون مع كافة البنوك المهتمة بتمويل مشروعات الشباب بمختلف النظم والآليات الائتمانية مع التركيز على تقديم الخدمات التسويقية والتدريبية والاستشارية والدعم الفني.

أوضحت أن الجهاز خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري قد قام بضخ نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل حوالى 189 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 299 ألف فرصة عمل

وأشارت إلى جامع إلى إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في كافة محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد.
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