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توك شو

صاحبة أطول غطسة: كنت بلعب بينج بونج وأتفرج على أفلام تحت المياه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
توك شو
قالت الطفلة المصرية ريم أشرف التي تبلغ من العمر 14 عاما، صاحبة الرقم القياسي للغطس، وذلك ببقائها 56 ساعة تحت الماء،: «كان فيه تابلت وكنت بتفرج على أفلام وألعب بينج بونج وأنا تحت المياه».

وأوضح "ريم أشرف"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سبي بي سي"،: «كان فيه جدول زمني كنت ماشية عليه، وكان فيه رسم وقراءة وشطرنج».

وأكملت: «مكنش فيه أكل، بس كان فيه فواكه فريش تضرب في الخلاط وتنزلي في إزازة أشربها»، متابعة: «أطول مدة نمتها كانت 4 ساعات».
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