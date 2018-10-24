صاحبة أطول غطسة: كنت بلعب بينج بونج وأتفرج على أفلام تحت المياه

قالت الطفلة المصرية ريم أشرف التي تبلغ من العمر 14 عاما، صاحبة الرقم القياسي للغطس، وذلك ببقائها 56 ساعة تحت الماء،: «كان فيه تابلت وكنت بتفرج على أفلام وألعب بينج بونج وأنا تحت المياه».



وأوضح "ريم أشرف"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سبي بي سي"،: «كان فيه جدول زمني كنت ماشية عليه، وكان فيه رسم وقراءة وشطرنج».



وأكملت: «مكنش فيه أكل، بس كان فيه فواكه فريش تضرب في الخلاط وتنزلي في إزازة أشربها»، متابعة: «أطول مدة نمتها كانت 4 ساعات».

