صحة البرلمان تعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة خطة عملها.. 10 نوفمبر

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعها يوم 10 نوفمبر المقبل، لاستكمال مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.





وأضاف "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن مشاكل الخدمة الصحية فى بعض المستشفيات بالمحافظات وواقعة وفاة طبيبة المطرية.





وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش أيضًا عددًا من مشروعات القوانين وهى مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية ومشروع قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء ومشروع قانون المسئولية الطبية.