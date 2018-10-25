ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صحة البرلمان تعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة خطة عملها.. 10 نوفمبر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:47 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعها يوم 10 نوفمبر المقبل، لاستكمال مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن مشاكل الخدمة الصحية فى بعض المستشفيات بالمحافظات وواقعة وفاة طبيبة المطرية.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش أيضًا عددًا من مشروعات القوانين وهى مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية ومشروع قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء ومشروع قانون المسئولية الطبية.

loading...

ترشيحاتنا

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات

احترس من تناول هذه الخضراوات لاحتوائها على سموم

3 سنوات في جحيم الإرهاب.. قصة رهينة تحرير الشام الياباني من الأسر إلى الحرية

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

إعلان سوداني مبشر حول مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو

حسين الجسمى يوجه الشكر إلى الرئيس السيسى

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

شاهد.. صور جديدة للرئيس السيسي في احتفالية المنارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟