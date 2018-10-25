أمن الجيزة يستنفر لفرض الاستقرار وأحكام السيطرة على الإجرام

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية على أنحاء المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية بالمناطق الصحراوية بمدينة أكتوبر، وجنوب القطاع بالصف واطفيح والبدرشين والحوامدية، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بفرض سيطرة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.





فيما وجه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالانتشار الأمني الموسع لملاحظة الحالة الأمنية واليقظة التامة علي أنحاء القطاع في إطار الخطط الموضوعة لإحكام السيطرة الأمنية، لاسيما حل القضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية من تكدسات مرورية أو مخالفات، ورفع صور الإشغالات من الشارع الجيزاوي.





ويواصل قطاع الأمن الوطني بالجيزة، في إجراء تحريات حول الوحدات السكنية ومرتادي الأماكن السكنية الجديدة بأكتوبر والشيخ زايد، وعمل تحريات حول المنطقة الصحراوية بالواحات.





من جانبها دفعت مديرية أمن الجيزة، بتمركزات ودوريات أمنية أعلى الطريق الإقليمي الدولي بمدينة العياط، لإحكام السيطرة الأمنية عليه، بعد استغلال العصابات المسلحة وتجار المخدرات له، باعتباره طريقًا نائيًا.





كما وجه اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإجراء حملات أمنية والتواجد الأمني الفعّال لضبط الخارجين عن القانون في إطار ٢٣ قسم شرطة بالمحافظة، والقبض علي العناصر الإجرامية المطلوب ضبطها في قضايا، وضبط المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة.





فيما نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات مرورية وحملات، لسحب كافة الكثافات المرورية في الشوارع والميادين الهامة بالقطاع، وضبط مخالفي قواعد وقوانين المرور، ومنع الانتظار في الأماكن الممنوعة.





كما تشن الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، برئاسة العميد مدير شرطة التموين بالجيزة، حملات مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ، وكشف عن قضايا عدم الإعلان والاستغلال وسارقي الدعم من المواطنين، والكشف عن المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.





وفي سياق متصل، تجري الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير مباحث الآداب بالجيزة، حملات علي الملاهي الليلية والشوارع العامة بقطاع وسط لضبط فتيات الليل والقضايا المتعلقة بالآداب العامة.





فيما تستكمل إدارة شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، رفع صور الإشغالات بمناطق بولاق الدكرور، وبالعمرانية وبالمنطقة الأثرية بالتنسيق مع شرطة السياحة.