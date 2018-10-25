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أخبار البلد

سعفان يتابع حالة المواطن المصاب بحريق بميلانو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:39 ص
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
هيثم سعد الدين
كلف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بمتابعة حالة المواطن "أيمن . م . أ" من مواليد 14 يونيو 1989 بمحافظة الفيوم متزوج ويعول طفلين، والذي كان قد أشعل النار في نفسه بتاريخ 16 يوليو 2018 بسبب خلاف مع مواطن بلدياته.

تلقي الوزير تقريرًا عبر المستشار بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة المواطن المذكور بمستشفى النجواردة بميلانو أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بصحبة المستشار العمالي.

وتدخل المكتب العمالي لحل النزاع بين المواطن وبلدياته الذي أدي إلي إشعال المواطن النار في نفسه كما يتابع المكتب العمالي المواطن، حيث إنه مهدد بإلغاء إقامته بإيطاليا بسبب الحادث.

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