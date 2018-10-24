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أخبار العالم

ميلانيا ترامب تدين إرسال عبوات ناسفة إلى منزلي أوباما وكلينتون

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:42 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
أحمد محرم
نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدانتها جميع أشكال التهديد والعنف بعد اعتراض عبوات ناسفة إلى منازل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما ومقر (سي إن إن) في نيويورك.

وأصدر مكتب السيدة الأولى بيانًا جاء فيه إن ميلانيا تدين جميع أشكال التهديد والعنف، وتوجه الشكر لرجال إنفاذ القانون لجهودهم البطولية.

وقالت المخابرات الأمريكية اليوم الأربعاء إنها اعترضت قنبلة موجهة إلى كلينتون، واكتشفت أيضًا وجود متفجرات محتملة أرسلت إلى أوباما، كما تم إرسال مجموعة من خبراء المفرقعات التابعة للشرطة إلى مكاتب (سي إن إن) في مدينة نيويورك وتم إخلاء غرفة الأخبار؛ بسبب حقيبة مشبوهة.

وكتبت سارة هاكابي ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب والإدارة يراقبان الوضع عن كثب. وقالت إن هذه الأفعال الجبانة غير مقبولة ولن يتم التسامح معها.
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