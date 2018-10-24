مسئولة أمريكية: نجري العديد من الدراسات بشأن الإسلام وبلاده

قالت جاين ماكوليف، المدير الافتتاحي للتواصل الوطني والدولي في مكتبة الكونجرس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه، ومن خلال منصبها في أكبر مكتبة بالعالم حاليا، تجرى عدد من الدراسات والأبحاث عن الإسلام والدول الإسلامية.



جاء ذلك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الدور الذي تقوم به كمسئولة بمكتبة الكونجرس؛ لتصحيح صورة الإسلام في الغرب.



وأضافت المسئولة الأمريكية التي تشارك في منتدى "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، أنهم يجرون العديد من الأبحاث في هذا الصدد والتي يتم نشرها وتداولها على مستوى كبير، لافتة إلى أن هناك إقبالا في الولايات المتحدة على دراسة والاطلاع على تلك الأبحاث.



وأكدت أهمية أن يكون الحوار هو الأساس في التعامل بين الإسلام والغرب، موضحة أنها متفائلة فيما يتعلق بهذا الموضوع.



وقالت "لقد رأيت الكثير من التغيير الإيجابي خلال حضوري للمناقشات المتعلقة بهذا الصدد خلال الفترة الماضية".



وفي السياق ذاته، أعرب أستاذان بجامعة (خانقاه رحماني مونجير الإسلامية) بالهند، عن استفادتهما من منتدى "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل " أكاديميا ومعرفيا وكيفية التعامل مع الغرب.



وأوضح محمد مشاهد حسين أن هناك استفادة من المنتدى حول كيفية التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وكيف يكون التعايش بين الشرق والغرب، مشيرا إلى ضرورة الحوار بين المجتمعات الأمر الذي سيؤدي للتعاون بين تلك المجتمعات.



ومن جانبه، قال محمد قمر يونس القاسمي، إنه بالأخلاق في المعاملات؛ يفتح الباب للاهتمام بالإسلام من قبل الآخر، مشددا على ضرورة إظهار أخلاق الإسلام الحقيقية.