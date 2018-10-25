مدير تطوير المواهب الحكومية يكشف شروط التحاق الموظفين بالدورات التدريبية

قال أحمد جاد الحق، المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية بوزارة التخطيط، إن الهدف الأساسي من إنشاء وحدة بناء القدرات داخل الوزارة هو تحليل ووضع خطة تدريب لموظفي الجهاز الإداري على كل المستويات الوظيفية، بدءا بالملتحقين الجدد بالجهاز الإداري وحتى مستوى القيادات العليا.





وأكد جاد الحق أن هناك مجموعة من الشروط العامة للملتحقين بالدورات التدريبية بالتعاون مع ENA، وهي أن يكون المتقدم موظفا عموميا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، بالإضافة إلى الإتقان الممتاز للغة الفرنسية تحدثا وكتابة، وأن يكون على علم بالمجتمع والمؤسسات الفرنسية والأوروبية وعلى قدر من الثقافة العامة، موضحا أن المتقدم يجب أن يكون على علم بالمشاكل السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والعالمية لبلده، وأن يتوافر لديه الحافز لخدمة الإدارة في بلده.





كما أشار المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية بوزارة التخطيط إلى أنه يمكن للراغبين بالاشتراك في تلك الدورات التقديم على الموقع الإلكتروني ( https://candidature-formation.ena.fr/registration/action271/info/ )، والقيام بملء استمارة التقديم وموافاة المركز الثقافي الفرنسي بها مع صورة فوتوغرافية حديثة والسيرة الذاتية للمتقدم وخطاب تقديمي ونسخة من جواز السفر ونسخة من أعلى مؤهل حاصل عليه المتقدم مترجمة إلى اللغة الفرنسية، على أن يتم اختيار المشاركين المصرين بناءً على اختبارات تجريها السفارة الفرنسية بعد مرحلة تقديم المستندات، حيث يتم عقد مقابلات شخصية في الفترة من 19 إلى 30 نوفمبر 2018، واختبارات تحريرية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2018.





جدير بالذكر أنه تم التوقيع على إعلان التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في شهر أكتوبر 2017، وذلك خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، كما تم ترتيب عدد من الزيارات المشتركة، فضلًا عن توجه وزيرة التخطيط لزيارة مقر الـ ENA في شهر فبراير 2018 ولقاء مسئوليها ومديرها باتريك جيرار الذي قام من جانبه أيضًا بزيارة القاهرة في شهر مارس الماضي.



