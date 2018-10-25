نائب: زيارة الرئيس السيسي إلى السودان بمثابة أمن قومي لمصر

قال النائب عصام القاضى، إن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان مهمة جدًا، خاصة وأن السودان يعتبر الامتداد الطبيعى لمصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة أمن قومى لمصر لأن أى تهديدات لمصر تكون من على حدود السودان، وبالتالى فلابد من إقامة علاقات قوية مع السودان.





وأشار "القاضى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة أمن غذائي لمصر، خاصة وأن السودان يمتلك أراضي شاسعة ولكن تحتاج إلى من يهتم بها ويقوم بزراعتها، وبالتالى فلابد من عمل شراكة زراعية مع السودان لإحداث طفرة فى الثروة الحيوانية فى مصر.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان تعتبر من أهم وأقوى الزيارات الخارجية المتتالية التى قام بها الرئيس خلال الفترة الأخيرة لما لها من بعد أمن قومى هام جدا.





ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الخميس، للمشاركة في اجتماع اللجنة المصرية السودانية العليا بين البلدين.





وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في القاهرة، إن القمة المصرية السودانية ستعقد اليوم، الخميس، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، لبحث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.