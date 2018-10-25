ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالسويس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نجحت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن السويس قيام كل من "علاء ع.ع"، 49 سنة، ممرض مفصول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين (سبق اتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا تزوير)، و"علاء ع.ج"، 60 سنة، بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين "سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية تبديد"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال اصطناع المحررات الرسمية المزورة وترويجها على عملائهم واتخاذ مسكن الأول مكانًا لإدارة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بالمسكن المشار إليه، وبحوزتهما (كمية كبيرة من المستندات الرسمية المزورة، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية الإصطناع والتزوير).

وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

loading...

ترشيحاتنا

منتجو البطاطس يعترفون على الهواء: نحن سبب الأزمة.. فيديو

زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

محمد صلاح يحقق انجاز فريدا ويتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

ألمانيا تحذر رعاياها من انتقاد أردوغان على الإنترنت

منى الشاذلي في قفص الاتهام.. هل تتعمد المذيعة إبكاء الضيوف من أجل نسب المشاهدة

محمد صلاح يقبل هدية مشجعة مصرية ويهديها قمصيه ..صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس تكشف كواليس الاعتداء الإسرائيلي على قساوسة دير السلطان القبطي

درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

الرجاء يتخطى أنيمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية.. فيديو

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟