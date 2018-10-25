ضبط عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالسويس

نجحت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها.





أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن السويس قيام كل من "علاء ع.ع"، 49 سنة، ممرض مفصول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين (سبق اتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا تزوير)، و"علاء ع.ج"، 60 سنة، بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين "سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية تبديد"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال اصطناع المحررات الرسمية المزورة وترويجها على عملائهم واتخاذ مسكن الأول مكانًا لإدارة نشاطهم.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بالمسكن المشار إليه، وبحوزتهما (كمية كبيرة من المستندات الرسمية المزورة، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية الإصطناع والتزوير).





وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.