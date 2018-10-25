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اقتصاد

44 شركة أمريكية تزور المنطقة الاقتصادية بقناة السويس اليوم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
علياء فوزي
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تنظيم زيارة اليوم، الخميس، لوفد من المستثمرين الأمريكيين يضم نحو 44 شركة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعرف علي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية، إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مصر في كافة القطاعات.

وأكدت تشجيع الوزارة للاستثمارات الجادة والتي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل.

وأشارت نصر، إلي عمل الوزارة علي تذليل كافة العقبات وحل مشاكل المستثمرين فضلا عن تطبيق كل آليات التطور التكنولوجي بهدف توفير الوقت خاصة أن الوزارة تدرك أهمية الوقت وتكلفته علي المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية التى تقودها الوزارة مع الجهات المعنية.
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