44 شركة أمريكية تزور المنطقة الاقتصادية بقناة السويس اليوم

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تنظيم زيارة اليوم، الخميس، لوفد من المستثمرين الأمريكيين يضم نحو 44 شركة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعرف علي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.





وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية، إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مصر في كافة القطاعات.





وأكدت تشجيع الوزارة للاستثمارات الجادة والتي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل.



