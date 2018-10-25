ضبط 72 قضية غش تجاري

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و186 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و24 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و72 قضية فى مجال الغش التجارى.





كما تم ضبط 580 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 10 قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و9 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و6 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.