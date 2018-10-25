ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 72 قضية غش تجاري

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و186 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و24 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و72 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 580 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 10 قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و9 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و6 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

loading...

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

حسين الجسمي يتألق في احتفالية المنارة بأغنية تسلم ايديك في حضور السيسي

ولي العهد السعودي مازحا: الحريري في المملكة زائرا وليس مخطوفا.. فيديو

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس تكشف كواليس الاعتداء الإسرائيلي على قساوسة دير السلطان القبطي

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

طلب رشوة.. إبراهيم حسن: نمتلك أدلة موثقة تدين حكم مباراة المصري وفيتا كلوب

الأهلي يتخذ أول إجراء قضائي ضد المتجاوزين في حق النادي الأحد القادم

ليفربول و النجم الاحمر .. محمد صلاح يضرب بقوة ويسجل الهدف الثالث للريدز

زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

منى الشاذلي في قفص الاتهام.. هل تتعمد المذيعة إبكاء الضيوف من أجل نسب المشاهدة

اللتر منه بـ 10 ملايين دولار.. ولدغته فتاكة.. لماذا سم العقارب أغلى سائل في العالم؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟