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أصل الحكاية

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
محمد أبو ليلة

ظهر أمس الأربعاء أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في مدينة القدس، وذلك أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.


مكاريوس الأورشليمي

وقالت الكنيسة إنه تم احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، وأن الشرطة الإسرائيلية قامت بسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء الوقفة الاحتجاجية، التي يقودها الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، اعتراضًا على قيام وحدة هندسية بدخول دير السلطان لترميمه دون علم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو ما دفع مطران القدس والرهبان للاحتجاج على القرار، وأضاف بيان الكنيسة أن الدير تابع للكنيسة المصرية منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، عندما قام بإهدائه لهم بعد تحرير القدس.

 

وقامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال الراهب وعشرات من المحتجين من الأقباط الأرثوذكس الذين خرجوا في الوقفة.

صرخة أبونا في القدس..

وبدأت تلك الأزمة منذ عام 1971 حين وقفت الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير المختلف عليه، على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منذ عام 1972 بعودة ملكية الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية، التي تقول إن لديها وثائق ملكية منذ القرن السادس عشر تثبت ملكيتها للمكان.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير، وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان، إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

صرخة أبونا في القدس..

إطلاق سراحة

وبعد ساعات من انتشار صور للراهب مكاريوس الأورشليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنديدات دولية بالواقعة أُفرج عنه وباقي المعتلقين، حيث قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس إن الجهود نجحت في إطلاق سراح الراهب وعشرات المحتجين الأقباط في كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس.

 

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، رفض مصر القاطع التعرُّض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية، موضحاً أن الاتصالات المصرية مع الجانب الإسرائيلي نجحت في الإفراج عن الراهب المعتقل وأن الوزارة لا تزال مستمرة في متابعة الموقف.

 

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