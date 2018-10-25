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كارثة في مدرسة سعود بالشرقية.. كسر أنف طالب اعتدى عليه زميله لاعب الكاراتيه

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
الطالب المعتدي عليه
الطالب المعتدي عليه بمدرسة سعود الثانوية
حسام الحارتي
شهدت مدرسة "سعود الثانوية"، بمحافظة الشرقية، تشابكًا بين طالبين أدى إلى كسر أنف أحدهما، واحتياجه إلى تدخل جراحي سريع.

وقال فتحي أبو زيد، والد الطالب المعتدي عليه بمدرسة سعود الثانوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، "إن نجله في الصف الأول الثانوي بمدرسة سعود وأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بأن ابنه أصيب بسبب اشتباكه مع أحد الطلاب".

وأضاف "أبو زيد"، أن الطبيب الذي قام بالكشف عليه أكد أن ابنه في حالة حرجة للغاية ويحتاج إلى تدخل جراحي سريع، مشيرًا إلى أن الطالب الذي قام بالاعتداء عليه يمارس رياضة الكاراتيه، وقام بالاعتداء على أحد الطلاب من قبل، ولكن بسبب تدخل والدته لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضده.

وطالب والد الطالب المعتدى عليه، بسرعة اتخاذ الإجراءات، والحفاظ على حقوق نجله لأنه أصيب داخل المدرسة.

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