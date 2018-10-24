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أخبار العالم

تعليقات مثيرة من خبراء السياحة الروس حول عودة الرحلات إلى منتجعات مصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الخارجي
نشر موقع "راتا نوفستى " الروسي استطلاع رأى حول استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية، وكانت النتيجة مذهلة، لأن اّراء الروس ادهشت الجميع و خاصة الخبراء الروس فى مجال السياحة حيث أظهرت تعليقاتهم مدى حماسة الروس لقضاء عطلتهم الشتوية فى منتجعات مصر.

ويعتقد الخبراء في مجال السياحة أن السائح الروسى ينتظر عودته لشرم الشيخ و الغردقة، التي تعتبر وجهه مفضلة إليه في فصل الشتاء والكثير منهم على استعداد بتغيير خططهم فى حالة استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ و الغردقة على الرغم من أن الكثير بالفعل قد حجزوا رحلاتهم إلى منتجعات أخرى .

ونعرض فيما يلى بعض تعليقات الخبراء فى مجال السياحة التى نشرها الموقع :

ذكر دميتري أنبيلوجوف ، من شركة "لاجونا تور" السياحية الروسية:" لاحظنا فى الفترة الأخيرة أن السياحة تمر بفترة ركود إلى حد كبير ونأمل في استئناف الرحلات إلى مصر، الأمر الذي سيعيد انتعاش السياحة".

وقالت إيلينا ويستفال، من شركة "أفيستا" إنه حتى خلال فصل الصيف كان هناك من يتساءلون عن موعد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وأشارت إلى أنه بعد السماح باستئناف الرحلات إلى القاهرة كانت التكلفة باهظة للغاية والسفر للمنتجعات السياحية المصرية يستغرق حوالى ست ساعات لذلك ينتظر السائح الروسى الرحلات المباشرة على أمل الحصول على سعر أفضل و مشقة أقل.

وقالت غالينا كورشكوفا ، من شركة "مير اديخا": السؤال المعتاد و المستمر من عملائنا هل هناك جديد بالنسبة لمصر وبدأ السؤال يتزايد من شهر سبتمبر أى قبل حتى لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت صوفيا نيكولينا، من شركة "أكاديميفازه": "تلقينا العديد والعديد من الاتصلات عقب لقاء الرئيسان مباشرة والجميع يتساءل عن الرحلات إلى المنتجعات المصرية يرجع إعجاب السائح الروسى الشديد بمصر لأن مصر حققت المعادلة الصعبة بين الجودة والسعر الأمر الذي لم تنجح فيه أى دولة أخرى لقد حاولت الأردن ولكن لم تكن أبدا مثل مصر ."

وأضافت: فى الحقيقة صرخ كل الموظفين فى شركتنا فرحا عقب سماعنا ما قاله الرئيس بوتين بقرار استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.
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